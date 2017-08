Wim Opbrouck presenteert 'Bake Off', "maar zelf eet ik enkel brood in het weekend"

Door: Sander Van Den Broecke

Hij acteert in het theater, op tv en in de bioscoop, hij speelt accordeon en zingt bij De Dolfijntjes, hij tekent, hij schrijft zijn eerste scenario en nu wordt hij ook presentator van 'Bake Off' op VIER. Wim Opbrouck (48) laat zich voor geen gat vangen, maar gelukkig wel voor een interview. "Ik kan niet bakken. Bakken is wetenschap. Als ik in een recept 'drie vierden' lees, sla ik al in paniek."

© rv. Opbrouck lijkt iemand die liever zoet dan zuur door het leven gaat, die houdt van een tafel vol vrienden en nog eerder de aardbeien op een taart zal tellen dan de calorieën die erin zitten. Maar schijn kan bedriegen. Dat laatste klopt namelijk niet helemaal.



"Mensen willen het soms niet geloven, maar ik let op mijn eten. Ik ben gewoon het type dat al een halve gram bijkomt als hij eens lacht. Vroeger at ik gewoon waar ik zin in had, maar ik volg nu toch al een aantal jaar het FDH-dieet. Ken je dat? 'Fret Den Helft'. (lacht) Dat werkt gewoon, omdat je dan nergens mee moet stoppen. Ik probeer het wel zo gezond mogelijk te houden. Als ontbijt neem ik yoghurt met havervlokken en blauwe bessen, geen pan spek met eieren of boterhammen met Nutella. Ik moet ook, want als je zo veel optreedt, ben je best fit. Waar ik het hardst op let, is brood en suiker. Brood eet ik alleen in het weekend, desserts laat ik zo vaak mogelijk staan." Lees ook Freek Braeckman maakt overstap van VRT naar VTM

Bak jij ook zelf? "Er was gisteren bij mij thuis een diner voor de tachtigste verjaardag van mijn schoonmoeder. Drie dagen aan bezig geweest, alles zelf gemaakt, behalve het dessert. Ik begin er gewoon niet aan, want ik kán het niet. Bakken is exacte wetenschap en ik sla al in paniek als ik de woorden 'drie vierden' lees. Meten is weten, elke gram telt. Ik ben meer van 'een snuifje' en 'een handvol'. Koken kan je voor een groot stuk op het gevoel doen, maar bakken niet. Elk foutje wordt genadeloos afgestraft."





