Schwarzenegger leest Trump de les: "Ik weet wat over nazi's, ik ben ermee opgegroeid"

Door: redactie

18/08/17 - 21u54 Bron: ATTN

Arnold Schwarzenegger heeft in een filmpje de Amerikaanse president Donald Trump en Amerikanen die neonazi's steunen de grond ingeboord. De acteur werd in 1947 in Oostenrijk geboren en voelt zich daarom moreel verplicht om zijn mond open te trekken over de bijeenkomst van neonazi's in Charlottesville.

In de camera vertelt Schwarzenegger hoe hij in Oostenrijk is opgegroeid en hij omringd werd door gebroken mannen. "Mannen die thuiskwamen van de oorlog met granaatresten en schuldgevoel in hun lijf. Mannen die misleid werden om te geloven in een foute ideologie. Ik kan je vertellen dat deze geesten die jullie idoliseren de rest van hun leven in schaamte hebben geleefd, en nu rusten ze in de hel."



"Er zijn geen twee kanten aan hypocrisie en geen twee kanten aan haat", zei de voormalige goeverneur in een video voor ATTN. "Als je ervoor kiest om te marcheren met een vlag die symbool staat voor het afslachten van miljoenen mensen, dan zijn daar geen twee kanten aan." De acteur verwijst naar de persconferentie die Trump gaf, toen zei de president dat beide kanten schuldig waren aan wat er in Charlottesville gebeurd is. Tijdens een mars van blanke racisten kwam één vrouw om en raakten tientallen mensen gewond.



Schwarzenegger vraagt de president om hard op te treden tegen haat en racisme te veroordelen. "De enige manier om luide en boze stemmen vol haat het zwijgen op te leggen is om hen met een luidere, meer redelijke stem te overtreffen. Dat geldt ook voor jou, president Trump. Laat me je helpen je speech te schrijven. 'Als president van de Verenigde Staten, en als republikein, steun ik blanke racisten niet. In het land dat de troepen van Hitler versloeg, is geen plaats voor nazivlaggen.'" Dan richt Schwarzenegger tot een popje van Trump. "Was dat nu zo moeilijk? Ik zei het je toch."