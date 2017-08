Mama van Yasmine: "Die nieuwe single brengt ons geen troost"

TK

Vorige week kwam 'Kwart voor Tijd' uit, een nummer dat Yasmine een jaar voor haar dood schreef, maar dat nu pas boven water kwam. De opbrengst gaat naar Make-A-Wish, en die lijkt vrij groot te worden: het lied stond meteen op één in de hitparade. Maar haar moeder vindt het heel erg moeilijk, vertelt ze in Dag Allemaal.

De producers van het nummer vroegen de mama van Yasmine, Anita, vooraf om toestemming. "We kregen de vraag of we bezwaar zouden hebben tegen die nieuwe single. Mijn man en ik hebben gevraagd om het liedje 'ns te mogen horen. Twee weken geleden hebben ze 't ons toegestuurd, en hebben we het op de computer beluisterd. Een paar keer zelfs."



Ze vond het heel mooi gezongen, maar het was ook een moeilijk moment. "Het was zwaar om haar stem te horen. Dat blijft zo." Het koppel haalt geen troost uit haar uitgebreide repertoire. "Ik heb nog nooit een plaat van haar opgezet. Als ze een liedje van haar op de radio draaien, zet ik het al niet meer uit. Vroeger wel. Direct. Dat er nu die nieuwe single is, maakt eigenlijk geen verschil, het biedt ons geen troost: wij hebben het alle dagen even moeilijk."



Volgens Anita zou ook Marianne, de ex van Yasmine, haar toestemming gegeven hebben. "Naar het schijnt. Ik heb dat van horen zeggen", klinkt het. Zelf hebben ze geen contact meer met haar.





