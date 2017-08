'Skwon Meiske' is Radio 2 Zomerhit

Jolien Boeckx

13/08/17 - 20u36

video Het is 'm gelukt! Dé grote favoriet, Niels Destadsbader heeft de Zomerhit 2017 beet. Zijn 'Skwon Meiske' met Miguel Wiels werd uitgeroepen tot Radio 2 Zomerhit op de zeedijk in Blankberge. "Ik ben de gelukkigste man ter wereld nu!" De overwinning werd gevierd met pintjes in zijn stamcafé. Slechts een paar, want maandag moet hij al twee keer optreden.

© photo news. Niels' geluk kon na de prijsuitreiking niet op. Die Zomerhit in handen hebben, voelde zò fantastisch aan voor hem. "Ik hoop dat deze award mij nog meer mooie kansen gaat brengen en dat ik vooral mag blijven doen wat ik doe. Net zoals nadat ik een MIA won dit jaar. Die heeft ook voor een boost gezorgd", zei een stralende Niels. De bijna 29-jarige West-Vlaming heeft al een fantastisch jaar achter de rug. Nadat hij een MIA in handen gekregen had, werd hij gevraagd voor Werchter Boutique én kreeg hij nadien nog platina voor zijn nieuwe album 'Speeltijd', met meer dan 20.000 verkochte exemplaren.



"De Zomerhit winnen, is echt dé kers op de taart voor mij. Ik ben zò gelukkig. En vooral ook omdat dit nummer in het West-Vlaams is. De mensen horen dat misschien niet aan mij dat ik van West-Vlaanderen ben, gelukkig ook na vijftien jaar dictie (lacht). Maar het West-Vlaams ligt mij nog heel na aan het hart", vertelde hij. "Ik zou trouwens echt heel teleurgesteld geweest zijn als ik niet gewonnen had", lacht hij. "Ik was echt heel rustig opgestaan. Maar ik kreeg de hele dag door duizend berichten van mensen die zeiden 'jij gaat die Zomerhit winnen! Jij verdient dat echt!'. En dat maakte mij zò zenuwachtig, want dat kan best zijn allemaal, maar wat als het niet zo was en ik niet zou winnen? Dat had ook kunnen gebeuren hé." Gelukkig was die stress nergens voor nodig en kon het feest losbarsten.



"Wat ik nu ga doen? Zo snel mogelijk richting mijn stamcafé in Deerlijk, want daar zullen ze hevig zitten te wachten", lachte Niels. "Ik ga zeker vieren, een paar pintjes drinken. Maar zeker niet te veel, want ik moet maandag al twee optredens geven. Daar zullen ze wel blij zijn dat ze Zomerhit op het podium hebben staan. Zelf ga ik ook met een zalig gevoel opstaan. Beseffen dat ik die Zomerhit gewonnen heb: fantastisch!" Waar Niels zijn Zomerhit zal bewaren? "In de living, op de kast naast mijn MIA", zei hij gisteren. Al is er wel een klein probleempje, want Niels heeft 'Skown Meiske' samen met Miguel Wiels gemaakt. "Maar hij heeft al genoeg platen en overwinningen tegen zijn muur hangen, dus ik denk dat ik deze wel krijg", lachte Niels. Wiels ging rechtstreeks na de overwinning met een motor naar Aalst voor nòg een optreden, waardoor de Zomerhit al veilig in Niels' handen bleef. Lees ook VIDEO: Wint Niels Destadsbader morgen de Radio 2 Zomerhit?

Wie is dat Skwon Meiske nu? © photo news. Niels mag de Zomerhit dan wel in handen hebben. Dé vraag die op de lippen van alle fans brandt, is nog wel steeds: 'Wie is dat 'Skwon Meiske' nu?' "Wel, het is niet persé iemand, maar het is wel geïnspireerd op iemand", zegt Niels mysterieus... namelijk, de dochter van kompaan Miguel Wiels. "Wij waren eens op een keer bij Miguel thuis en ik zag zijn dochter, die opvallend hard gegroeid was. 'Wel Miguel, over tien jaar is uw dochter 16 en begint ze uit te gaan, met jongens te daten, ... En zo is eigenlijk 'Skwon Meiske' ontstaan", aldus Niels. Voilà, mysterie opgehelderd!



Naast dé Zomerhit werden er nog drie andere awards uitgedeeld: eentje voor Beste Doorbraak, Beste Solo-Artiest en Beste Groep. Beste Solo-Artiest was voor Blanche, die door haar deelname aan het Eurosongfestival hotter dan ooit is. Beste Groep was voor Bazart, helaas niet aanwezig in Blankenberge. Maar de groep nam wel een filmpje op om de fans te bedanken. De award voor Beste-Solo Artiest ging naar het Kempense kanon Natalia, die zeer gelukkig was. "Zo'n prijs winnen is zeer belangrijk voor uw carrière. Het is toch een bekroning van je fans dat je goed bezig bent, een schouderklopje en dat is leuk", zei ze.



Gelukkig liep de bekendmaking tijdens de liveshow dit jaar wél zoals gepland. Vorig jaar werd eerst Milow door de micro geroepen. Een foutje in de enveloppe met de winnaar bleek de boosdoener. Maar dat kon tijdens deze 43ste editie gelukkig niet meer gebeuren. "Daar hebben we allemaal toch wel een trauma aan overgehouden. Daarom heeft de VRT dit jaar voor een trucje gezorgd om de enveloppe met de winnaar niet te kunnen verwisselen", zei presentator Bart Peeters voor de muziekshow begon. Welk trucje? "We beginnen met een lege enveloppe. Van zodra alle stemmen binnen zijn en de gerechtsdeurwaarder weet wie de winnaar is, wordt enkel die naam in de enveloppe gestoken", klonk het bij de VRT.