Jim Carrey doet nu iets heel anders dan acteren

Door: Tess Maidman

10/08/17 - 11u07 Bron: AD.nl

© screenshot.

Dat Jim Carrey minder acteert, roept natuurlijk een vraag op bij zijn vele fans. Wat doet hij nu? Eigenlijk iets heel anders.

Carrey heeft zijn zinnen gezet op schilderen. "Ik had kleur nodig'', zegt de 55-jarige acteur in een korte documentaire die momenteel viraal gaat. De video is inmiddels al twee miljoen keer bekeken.



In de documentaire is te zien hoe de The Mask-acteur schildert in zijn studio. Carrey begon zes jaar geleden met schilderen om een "gebroken hart te helen''. Het resultaat mag er wezen.



Jim Carrey was in zijn jongere jaren de ster onder de filmkomedies, maar dat is de laatste jaren verminderd. In 2013 was de komiek nog te zien in 'The Incredible Burt Wonderstone', 'Kick-Ass 2' en 'Dumb and Dumber to'. Dit jaar verscheen hij onherkenbaar in 'The Bad Batch' met een bijrol.