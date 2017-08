Geert Hoste houdt z'n pauze nog even vol: "Prins Laurent doet me twijfelen, maar het blijft nee"

MARK COENEGRACHT

Gesjoemel met eieren, gefoefel met zitpenningen, te warm, te koud en te Trump - en de onvermijdelijke prins Laurent, uiteraard. Had hij gewild, Geert Hoste (57) had al een eindejaarsconference klaar kunnen hebben. De koning der komieken houdt z'n pauze echter nog even vol. "Zenders bellen me elke week, maar ik kijk nog even de kat uit de boom."

"Elke dag kan ik een conference schrijven en elke week krijg ik de vraag van een tv-zender of ik me nog niet bedacht heb. Elke maand twijfel ik of ik het toch niet zou doen, want het zijn heerlijke tijden voor een artiest om het podium op te stappen met een nieuwe onemanshow... Maar ik ga toch nog een tijdje de kat uit boom kijken", zo luidt het definitieve antwoord van Geert Hoste op de 'Miljonair'-vraag 'Zal de beste Vlaamse conferencier van de voorbije decennia eind 2017 zijn eigen kijk op het jaar geven?'



Liever 's ochtends

Vorig jaar verraste Hoste zijn trouwe fans door voor het eerst deze eeuw zijn eigenzinnige kijk niet langer voor uitverkochte zalen - en het daarbij horende miljoenenpubliek op tv - te verkondigen. De cabaretier speelde tussen 1993 en 2016 liefst 23 nieuwjaarsconferences die allemaal op radio en tv werden uitgezonden. Zes conferences hebben een stek in de kijkcijfertop 100 aller tijden. Vorig jaar liet hij voor het eerst al het nieuwsgeweld overwaaien. Wél koos Hoste toen om elke vrijdagochtend vroeg - om 07.55 uur - op alle regionale kanalen van Radio 2 zijn licht te laten schijnen op de actualiteit, óók tijdens de vakantiemaanden. Daarnaast blijft hij week na week columngewijs in 'Dag Allemaal' verschijnen.



