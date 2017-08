Ex-vriendin begreep Aaron Carter niet

Bewerkt door: ib

10/08/17 - 00u00 Bron: ANP/BuzzE

Aaron Carter. © epa.

Madison Parker, de ex-vriendin van Aaron Carter, kon niet accepteren dat de zanger biseksueel is. Dat was ook een van de redenen dat de relatie strandde.

"Ik heb het besproken met mijn ex-vriendin, maar zij begreep het niet goed. Ze wilde het niet", aldus Aaron in het Amerikaanse radioprogramma The Bert Show. "En dat was het. We hebben het naast ons neergelegd en zijn uit elkaar gegaan."



Breuk

De 29-jarige Aaron maakte afgelopen week bekend dat hij ook op mannen valt. Niet lang daarna werd bekend dat hij en Madison een punt achter hun relatie hadden gezet. Toen liet de zanger weten dat de breuk een gezamenlijke beslissing was.



Nieuwe liefde

Aaron zegt graag weer een nieuwe liefde te willen. "Om eerlijk te zijn, ik ben alleen nu, ik zou graag weer een relatie hebben", zegt hij. "En het is mijn beslissing of dat nu een man of een vrouw is."