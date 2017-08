Liam Gallagher wil niet in Carpool Karaoke bij "eikel" James Corden

Bewerkt door: LB

8/08/17 - 13u27 Bron: NME

Liam Gallagher en James Corden zullen wellicht nooit beste maatjes worden. © Getty.

Liam Gallagher is niet van plan in de auto van James Corden te stappen voor een aflevering van diens 'Carpool Karaoke'. Liam vindt Corden immers "een eikel".

Tijdens een interview voor GQ werd de voormalige Oasis-zanger gevraagd of hij in de voetsporen zou treden van Adele, Red Hot Chili Peppers en Lady Gaga, die allemaal in de auto van Corden stapten en met hun gastheer meezongen.



"Nee, dankjewel", antwoordde Gallagher. "Dat zit er niet in. Met die dikzak van 'Kevin and Perry'?". Waarop zijn vriendin Debbie Gwyther tussenkwam: "Het is 'Gavin and Stacey' en je hebt dat nog nooit gezien". Maar Gallagher bleef erbij: "Ik hoef het niet te zien om te weten dat het me niet aanstaat. James Corden is een eikel".