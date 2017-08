Tanja Dexters: "Ik ben niet klaar voor een nieuwe man in mijn leven"

TK

Tanja Dexters heeft een moeilijk jaar achter de rug. Na de breuk met haar man Miguel, tevens de vader van haar dochtertje Valentina, raakte ze een beetje op de dool. Intussen heeft ze zich herpakt, maar blijft voorlopig liever nog even single.

Momenteel plant Tanja een beetje rust in, vertelt ze in Story. "Deze maand trek ik met Valentina een weekje naar mijn zus in Spanje, zij heeft daar een appartementje. Het is een heel gezellig en eenvoudig optrekje. Dat is wel eens verfrissend, naast alle luxe en decadentie die ik doorgaans gewend ben."



"Het is een heel heftig en zwaar jaar voor me eweest. Alles w at ik deed, werd uitvergroot. Ik vind niet dat ik dat verdiende. Daarom heb ik me een hele tijd low profile gehouden, maar straks vlieg ik er opnieuw in. Ik besef ook meer dan ooit dat familie en echte vrienden het belangrijkste zijn in het leven - naast de liefde natuurlijk. Maar een nieuwe man is er niet in mijn leven, neen. Na alles wat ik heb meegemaakt, ben ik daar echt nog niet klaar voor. Al sluit ik natuurlijk niet uit dat de liefde me opnieuw overvalt."