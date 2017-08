"Na vier weken zei de therapeut dat ons huwelijk niet meer te redden viel"

TK

8/08/17 - 08u47 Bron: Dag Allemaal

© belga.

Vorig jaar in april stapte Barbara Sarafian (49) in het huwelijksbootje met Yves De Moor (44). Vijftien maanden later zetten ze een punt achter hun huwelijk. "Ik hou van mensen met een hoek af, maar bij haar is het een serieuze hoek", verduidelijkt Yves in Dag Allemaal.