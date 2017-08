Jonge belofte Spencer Bogaert (19): "Na Hollywood voelt een Vlaamse film als thuiskomen"

JOLIEN BOECKX

8/08/17 - 06u00

Spencer Bogaert: "Op een set in de VS staat zeker 200 man, hier veel minder. En maar goed ook, als je heel persoonlijk moet spelen." Foto Hoylaerts © photo news.

Zijn naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen. Nóg niet, want Spencer Bogaert is het volop aan het maken. De 19-jarige Gentenaar schittert volgend jaar in de veelbelovende Hollywoodfilm 'Alpha' én in de Vlaamse thriller 'Bastaard'. "Dit voelt als thuiskomen", zegt hij op de set in Wallonië.

Het is 'vakantie' voor Spencer, want fulltime acteur is hij (nog) niet. Hij studeert film aan het KASK Conservatorium in zijn thuisstad Gent. "Ik ga naar mijn tweede jaar", zegt hij. En in de zomer heeft Spencer, zoals de meeste leeftijdsgenoten, een 'vakantiejob'. "Ja, zo zie ik de opnames van 'Bastaard' eigenlijk wel. Een hele leuke vakantiejob. (lacht)" We ontmoeten hem op de set in Wallonië, ergens in een verwilderde, maar charmante villa. "Weer in een Vlaamse film spelen voelt echt als thuiskomen. Zalig."



Veel geld

Knap dat hij zo nuchter is, want Bogaert heeft nochtans redenen genoeg om te gaan zweven. Op zijn 15de al kreeg hij - zonder opleiding vooraf - de hoofdrol in de Vlaamse avonturenfilm 'Labyrinthus'. En vorig jaar - hij was net 18 geworden - werd hij al gecast voor een grote Hollywoodfilm. Dé acteursdroom waar je normaal jaren geduld voor moet hebben. Spencer ruilde Gent, waar hij met zijn ouders woont, in voor het Canadese Vancouver.



Hij verbleef er drie maanden voor de opnames van de veelbelovende Amerikaanse avonturenfilm 'Alpha' (voordien 'The Solutrean', red.). Spencer stond er op de set met onder anderen Kodi Smit-McPhee, bekend van 'X-Men: Apocalypse'. "In maart vlieg ik terug voor de première van 'Alpha'. Daar kijk ik erg naar uit", zegt hij enthousiast. "'Alpha' was een fantastische ervaring. Je ziet meteen hoeveel geld ze in Amerika hebben voor films. Alleen al aan het aantal mensen op een set: zeker tweehonderd. Hier in Vlaanderen zijn dat er veel minder."



