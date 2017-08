Rihanna ziet er betoverend sexy uit op carnaval van Barbados

SVM

8/08/17

Welkom op Crop Over, het carnaval van Barbados. Vier dagen lang wordt er gefeest op het eiland, ter ere van de oogst van het suikerriet. En vandaag staat met Grand Kadooment de knallende finale op het programma: muziek schalt uit de boxen, de drank vloeit rijkelijk en vooral de dames laten zich van hun pikantste kant zien. Uiteraard mag een zekere Rihanna dan niet ontbreken.

De zangeres maakt er een jaarlijkse traditie van om net in deze periode haar thuisland te bezoeken. Met haar kleurrijke outfit lijkt het wel alsof de godin van de zwoele dans hoogstpersoonlijk uit de hemel neergedaald is.



Binnenkort zal 'Riri' overigens ook op het witte doek te bewonderen zijn. Samen met Cara Delevingne speelt ze mee in de sciencefictionfilm 'Valerian and the City of a Thousand Planets'. "We hebben elkaar leren kennen tijdens een modeshow en vijf jaar later zitten we samen in een film", vertelt de Britse schoonheid. "We zijn allemaal opgegroeid met het werk van (regisseur; nvdr) Luc Besson. Dat we nu samen een hoofdrol mogen spelen, is onwaarschijnlijk."