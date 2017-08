"Daniel Craig heeft bijgetekend voor twee nieuwe films als James Bond"

Koen Van De Sype

De Britse acteur Daniel Craig zou niet één maar twee keer terugkeren als James Bond in nieuwe films over de geheimagent. Dat schrijft de Britse krant The Sun. Vorige maand raakte het nieuws bekend dat Craig nog één keer zijn bekende smoking zou aantrekken, maar producer Barbara Broccoli zou de acteur nu overtuigd hebben om dat ook nog een tweede keer te doen.

"Er is stevig gepraat over wie de volgende James Bond zou worden, maar Barbara is erin geslaagd om Daniel van twee extra films te overtuigen", aldus een insider in The Sun. "Het publiek houdt van hem en hij heeft de Bondfranchise nieuw leven ingeblazen aan bioscoopkassa's over heel de wereld. De bazen beseften dat ze hem niet zomaar konden laten gaan."





Het script voor de 25ste James Bondfilm zou intussen bijna klaar zijn en naar de titel 'Shatterhand' luisteren. De film zou in november 2019 in de zalen moeten komen. "Er was geen tijd te verliezen om Daniel te overtuigen om terug te keren als Bond", klinkt het nog. "De deal is bijna rond en het idee dat hij ook zou terugkeren voor nummer 26 - mogelijk een remake van 'On Her Majesty's Secret Service' uit 1969 - is heel opwindend. In de film trouwt James, maar hij verliest zijn vrouw. Het zou een explosieve manier zijn om afscheid te nemen van zijn rol van bekendste geheimagent ter wereld."



Sean Connery

Als Daniel Craig effectief bijtekent, zou het aantal films waarin hij Bond speelt op zes komen, na 'Casino Royal', 'Quantum of Solace', 'Skyfall' en 'Spectre'. Sir Sean Connery en Sir Roger Moore hebben er elk zeven op hun actief. (lees hieronder verder) © ap.