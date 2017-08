"Elke dag huilen van de pijn, maar ik moest en zou mijn stunts zelf doen"

KRISTIEN GIJBELS- MORATO

HLN IN HOLLYWOOD Als er één Hollywoodactrice tot het uiterste gaat voor haar rollen, dan wel Charlize Theron (41). Tijdens de opnames van 'Atomic Blonde' zag ze maandenlang bont en blauw en brak ze tijdens de zoveelste vechtscène zelfs twee tanden. En dat allemaal omdat ze erop staat zo veel mogelijk stunts zelf te doen. "Ik had ze liefst allemaal gedaan, maar aan een brandslang uit een gebouw springen liet de verzekering niet toe", lacht ze.

© Armando Gallo. De regisseurs in Hollywood weten intussen al dat Charlize Theron tot het uiterste gaat om zich een rol eigen te maken, en in haar nieuwste film 'Atomic Blonde' is dat niet anders. Theron speelt MI6-agente Lorraine Broughton. Ze wordt naar Berlijn gestuurd om een gestolen lijst met namen van agenten in de Sovjet-Unie te bemachtigen en een dubbelspion uit te schakelen.



Wat was de grootste uitdaging tijdens het filmen? "Dat elke draaidag een fysieke uitputtingsslag was. Er zijn heel wat ochtenden geweest dat ik - tot grote ergernis van mijn bodyguards - amper uit mijn auto geraakte omdat ik zoveel spierpijn had. (lacht) Mijn kinderen vonden het hilarisch, maar ik kon keer op keer wel huilen van de pijn. Maar hoe vaker ik pijn had, hoe beter ik er na verloop van tijd tegen kon. Ik voelde me tegen het einde van de opnames een machine, zo ijzersterk was ik. Dat extra zelfvertrouwen was bovendien mooi meegenomen."