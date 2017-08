Nieuwe single van Yasmine, acht jaar na haar dood

TK

7/08/17 - 06u36 Bron: Belga

Acht jaar na het overlijden van zangeres Yasmine duikt er een nieuw nummer op dat ze een jaar voor haar dood opnam. De geluidsopnamen werden herwerkt en worden nu als single uitgegeven, zo melden de kranten van Mediahuis.

Het gaat om een onuitgegeven nummer dat Yasmine zong in 2008 tijdens Song City, een week waarin artiesten nieuwe nummers maken die aan het einde van de week tijdens een concert worden uitgevoerd. Het nummer heet "Kwart voor Tijd". De opbrengst gaat naar Make-A-Wish.



Gitarist en producer Eric Melaerts, die ook een boezemvriend was van Yasmine, werkte mee aan het nummer. "Niet evident, hoor, maar ik vind het wel kunnen omdat de opbrengst naar Make-A-Wish gaat. Dit nummer is ingezongen als een demo, wij hebben het op muziek gezet. Het was raar om de stem van iemand te horen die al acht jaar dood is, in de studio was het soms echt happen naar adem. Maar het is wel een sterke song geworden, donker, heel erg zoals ze was", klinkt het in Het Nieuwsblad.



Het nummer zal morgen voor het eerst te horen zijn in Spits op Radio 2, ergens tussen 17 en 18 uur. Yasmine (haar echte naam was Hilde Rens) stapte op 25 juni 2009 uit het leven. Ze worstelde met een depressie.





Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan ­terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be