Taylor Swift getuigt in rechtszaak over aanranding

Zangeres Taylor Swift zal deze week naar verwachting in de rechtbank verschijnen als getuige in een zaak die haar na aan het hart ligt. Vier jaar geleden greep een radiopresentator haar onder haar jurk bij de billen, zo zegt ze. Taylor Swift eist geen geld, nu ja 1 dollar, maar wil vooral een voorbeeld stellen voor andere vrouwen die zulke "wanstaltige en vernederende handelingen" zijn ondergaan.

De aanranding vond volgens de zangeres plaats in juni 2013 na een concert in Denver toen Taylor Swift 23 jaar oud was. Na afloop van de show kwam een presentator van een countryzender backstage om met haar op de foto te gaan. De 51-jarige David Mueller zou haar daarbij betast hebben.



Politie

Een bodyguard confronteerde hem maar hij zei dat het niet waar was en zei dat Taylor Swift de politie maar moest bellen. Dat deed de zangeres niet omdat ze de zaak "stil en vertrouwelijk" wilde houden. Ze zorgde er wel voor dat Muellers baas gebeld werd. De dj ontkent nog steeds en zegt dat hij vals is beschuldigd. Mueller zegt dat het wellicht iemand anders was die Taylor Swift onder de jurk betastte.



Schadevergoeding

De beschuldiging kostte hem zijn baan en daarom eist hij nu 3 miljoen dollar schadevergoeding. De rechtszaak begint vandaag en zal naar verwachting twee weken duren. De rechtbank krijgt extra beveiliging om de razend populaire popster te beschermen. Beide partijen gaan waarschijnlijk niet akkoord met een schikking.