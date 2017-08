Aaron Carter verbreekt relatie na coming-out

Bewerkt door: ib

7/08/17 - 03u30 Bron: ANP/BuzzE

Aaron Carter tijdens een concert. © getty.

Een dag nadat hij op Twitter bekend had gemaakt dat hij biseksueel is, heeft Aaron Carter een punt achter zijn relatie gezet. Volgens zijn woordvoerder was de breuk een gezamenlijke beslissing van Aaron en zijn ex, Madison Parker.

"Aaron en Madison houden heel veel van elkaar en hebben een diep respect voor elkaar. Ze zijn samen tot dit besluit gekomen en Aarons persoonlijke statement spreekt voor zich. Laten we het nu weer over muziek hebben."



Aaron, het broertje van Backstreetboy Nick Carter, schreef zaterdag op Twitter dat hij al zijn halve leven een last op zijn schouders draagt en daar vanaf wilde. "Ik denk dat het belangrijk is voor mij en mijn identiteit om dit te delen", schreef hij bij het bericht waarin hij vertelde op mannen en vrouwen te vallen.



Entertaintmentindustrie

"Ik ben opgegroeid in de entertainmentindustrie en toen ik een jaar of dertien was, begon ik me aangetrokken te voelen tot jongens en meisjes. Jaren gingen voorbij totdat ik op mijn zeventiende, na een aantal relaties met meisjes, een ervaring had met een man."