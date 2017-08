Ronnie Wood (Rolling Stones) heeft longkanker

SVG

6/08/17 - 15u25 Bron: Belga

The Rolling Stones, met links Ronnie Wood naast collega's Keith Richards, Mick Jagger en Charlie Watts. © Evan Agostini.

Showbizz Ronnie Wood, de tweede gitarist van The Rolling Stones, heeft longkanker. Dat heeft de zeventigjarige Wood vandaag zelf aangekondigd in een interview met The Mail on Sunday.