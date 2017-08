"Op mijn 65ste zou ik stoppen met zingen, maar..."

JELLE BRANS

Volgende week wordt hij 65, maar Willy Sommers moet eens lachen met het idee van zijn pensioen. Een zoveelste nieuw album, een kalender die bol staat van de optredens: Onwankelbare Willy wervelt lustig voort. "Wie het niet voor mij heeft, die gaat maar op een ander."

Het vergt geen zesde zintuig om aan te voelen wie de lakens uitdeelt in de hoeve van Willy Sommers, te midden de glooiende velden van het Pajottenland. Vrouw des huizes Cindy - ooit fan van, nu al vele jaren partner van - ontvangt ons op vriendelijk doch kordate wijze, serveert aardbeientaart, verwijdert de hond en beveelt de kinderen Luna (15) en Luka (11) om meneer de journalist een handje te komen geven. Tijdens ons gesprek zal ze geregeld voorbijzeilen met een kurkdroge opmerking, als een multitaskend Grieks koor.



Willy Sommers, de grijzende leeuw van de Vlaamse showbizz, ondergaat alles met een onverstoorbare glimlach. Dat hij komende woensdag 65 jaar wordt? Wat zou het. "Ik heb onlangs de papieren moeten invullen voor mijn pensioen, maar voor de rest sta ik daar niet bij stil. Mijn leven is een tgv, jongen. Deze maand sta ik 25 keer op het podium."



