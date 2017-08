Dankzij terugkeer naar Harry Potter: J.K. Rowling is best betaalde auteur ter wereld

Door: AJA

4/08/17 - 14u10 Bron: Forbes

© reuters.

Twintig jaar nadat het eerste Harry Potter-boek uitkwam, staat J.K. Rowling weer helemaal bovenaan op de Forbes-lijst van de best betaalde auteurs. Het is tien jaar geleden dat de auteur nog op nummer één stond.

© photo_news.

Harry Potter is nog altijd in ons leven en dat komt allemaal dankzij J.K. Rowling. De Britse auteur plaatst regelmatig tweets en praat ook vaak over haar populaire boekenreeks. Ze keerde de laatste jaren ook zo goed als terug naar Harry Potter met tal van verschillende projecten.



In 2016 was er het toneelstuk 'Harry Potter and the Cursed Child' waarvan niet veel later ook een boek uitkwam. Ook haar boek 'Fantastic Beasts and Where to Find Them', dat zich afspeelt in de wereld van Harry Potter, werd verfilmd. In 2016 kwam de spin-off met acteur Eddie Redmayne uit in de cinema.



Het is dus niet verwonderlijk dat J.K. Rowling na tien jaar terug op de Forbes-lijst van best betaalde auteurs staat. Rowling verdiende de laatste twaalf maanden maar liefst 80 miljoen euro.



Op de tweede plaats van de best betaalde auteurs vinden we James Patterson terug, die drie jaar lang bovenaan de lijst stond. De Amerikaanse auteur werd bekend met zijn misdaadverhalen over politiepsycholoog Alex Cross. Andere bekende auteurs die we tegenkomen in de Forbes-lijst zijn Dan Brown (4e plaats), Nora Roberts (6e plaats), E.L. James (9e plaats) en Danielle Steel (10e plaats).