Dit is Rose Bertram (22). De Vlaamse it-girl die elk merk voor z'n lens wil

JOLIEN BOECKX

4/08/17 - 04u15

© RV.

Er is geen ontsnappen aan. Het Vlaamse model Rose Bertram - de vriendin van voetballer Gregory van der Wiel - duikt overal op. Ze is verkozen tot nieuwe it-girl van kledingmerk SuperTrash en schittert in de herfstcollectie van Guess. Eerder pronkte ze al in de bikinispecial van 'Sports Illustrated' én deed ze een shoot met Khloé Kardashian. Iedereen wil haar voor z'n lens.

© Instagram.

Bij het Nederlandse kledingmerk SuperTrash waren ze bijzonder verheugd om aan te kondigen dat Rose Bertram - volledige naam Stephanie Bertram Rose - het nieuwe gezicht wordt van hun herfst- en wintercollectie. Oprichtster en eigenares Olcay Gulsen, die met SuperTrash over de hele wereld zit, weet dan ook welke talenten ze moet strikken. "Rose is mijn favoriete it-girl", zei ze bij de voorstelling van de campagne. "We zijn zéér trots om haar voor te stellen als ons nieuwe gezicht en als ambassadeur van SuperTrash."



De eerste beelden van Rose in de collectie spreken voor zich. De blonde krullenbol met getaand velletje - te danken aan haar moeder die half Portugees, half Senegalees is - pakt verdomd goed op beeld. Ze is bloedmooi, stoer en sexy. Maar tegelijkertijd komt haar snoetje ook lief over op de foto's waarop ze het merk showt. Dat is meteen de reden waarom iedereen haar wil op dit moment: ze kan alles.



