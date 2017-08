Rihanna geeft fietsen aan meisjes in Malawi

kv

Rihanna geeft meisjes in Malawi een fiets zodat ze makkelijker naar school kunnen. De actie is onderdeel van een overeenkomst tussen de goededoelenorganisatie van de zangeres, de Clara Lionel Foundation, en het Chinese fietsendeelbedrijf Ofo.

De campagne met de naam 1 Km Action financiert beurzen die zorgen dat honderden meisjes in Malawi naar de middelbare school kunnen. Deze meisjes krijgen daar gelijk een fiets bij om de weg naar school te vergemakkelijken.



Volgens de Clara Lionel Foundation zijn er zo'n 4,6 miljoen scholieren in Malawi, maar slecht zes procent maakt de middelbare school af. Een van de redenen hiervoor is het slechte transport. "Ik ben zo blij met de samenwerking tussen de Clara Lionel Foundation en Ofo, omdat het zorgt dat veel jonge meisjes naar een goede school kunnen," zegt Rihanna tegen de BBC. "Het zorgt er ook voor dat de meisjes veiliger zijn, doordat ze niet meer alleen van en naar school hoeven te lopen."



Rihanna steunt met de organisatie, die de naam draagt van haar grootouders, verschillende goede doelen. Ze focust op goed onderwijs voor meisjes. Haar inzet werd eind februari beloond met de Harvard University's Humanitarian of the Year Award.