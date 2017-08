Chris Martin brengt emotionele ode aan Chester Bennington

Maxime Segers

Chris Martin, de frontman van de Britse band Coldplay, heeft een eerbetoon gebracht aan de overleden Linkin Park-zanger Chester Bennington. Martin coverde het nummer Crawling van de rockband tijdens zijn show in New Jersey en wist daarmee de hele zaal te ontroeren.

De 40-jarige Martin trapte met zijn band de tour A Head Full of Dreams af. "We vinden het leuk om van tijd tot tijd een cover te doen", luidde hij zijn actie in. "We gaan er nu één doen. Ik hoop dat jullie het oké vinden. Het klinkt misschien niet zo geweldig, maar het is goed bedoeld", sprak hij de zaal toe. "Dit is voor iedereen die iemand mist en voor alle muzikanten."



Tijdens zijn eerste poging stopte de zanger plotseling om een slok water te nemen. "Ik weet dat dit op YouTube komt, dus ik wil het goed doen", klonk het. Daarna zette hij, achter zijn piano, opnieuw het nummer in.