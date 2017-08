Kleine meisjes worden groot: Shania Gooris (17) poseert in badpak

Door: redactie

17 is ze intussen, en behalve haar korte passage vorig jaar in 'Glammertime' op VIER zagen we Shania Gooris niet al te vaak meer in de media sinds 'De Pfaffs' ten einde liep. Op Instagram kunnen we de dochter van Kelly Pfaff en Sam Gooris wel nog volgen. Twee dagen geleden postte ze een foto van zichzelf in badpak op vakantie in Spanje.



Eerder zagen we ook al een kiekje met mama Kelly - net 40 geworden - passeren, en ook broer Kenji (15) komt af en toe piepen. Kleine meisjes worden groot, wat Kelly onlangs in 'Story' deze uitspraak ontlokte: "Als Shania een vriendje heeft, ga ik de condooms kopen."