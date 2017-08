Shows R. Kelly afgezegd om slechte verkoop na geruchten eigen sekte

Bewerkt door: ADN

Drie shows van de Amerikaanse tournee van R. Kelly zijn gecanceld vanwege tegenvallende kaartverkoop. Van een vierde show is nog onzeker of deze zal doorgaan, meldt Billboard. Het schrappen van de concerten volgt op geruchten dat de vijftigjarige zanger jonge vrouwen zou vasthouden in zijn eigen sekte. De afgelopen dagen trad Kelly al op voor halfvolle zalen.