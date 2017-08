Door: redactie

1/08/17 - 19u18

© Reporters / Insightmed.

video De Amerikaanse actrice Zendaya Coleman, die op dit moment te zien is in de nieuwe 'Spiderman'-film, raakte bekend door haar rol in de sitcom 'Shake it up' op Disney Channel. De actrice begon toen ook te vloggen op YouTube. Nu, enkele jaren later, kijkt ze terug naar haar eerste youtube filmpje ooit en geeft ze grappige kritiek op haar jongere zelf.