Min Hee Bervoets bevallen van zoontje Max

Koen Van De Sype

1/08/17 - 10u05 Bron: Eigen berichtgeving

© Instagram.

Choreografe en The Band-jurylid Min Hee Bervoets (32) is bevallen van een zoontje. Het jongetje luistert naar de naam Max en weegt 2,850 kilogram. Het is het eerste kindje van Min Hee en haar vriend Michel Froget. Moeder en zoon stellen het goed.