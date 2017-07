Tom Coninx (42) is met Italiaanse studente (24)

Door: redactie

1/08/17 - 07u19 Bron: Dag Allemaal

Tom Coninx en zijn Italiaanse vriendin Luigia in Knokke. © Instagram Eenymeeny.

VTM-sportanker Tom Coninx is dol op het Italiaanse eiland Capri, en hoe leer je een plek het best kennen? Precies: je neemt er een lief. Coninx (42) is al enige tijd samen met de 24-jarige Italiaanse rechtenstudente Luigia Gava. Zij woont in Milaan, maar heeft een appartementje op Capri dat ze via Airbnb verhuurt. Dat vogelde Dag Allemaal uit.