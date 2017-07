Franse actrice Jeanne Moreau op 89-jarige leeftijd overleden

Door: redactie

Frankrijk De Franse actrice Jeanne Moreau is op 89-jarige leeftijd overleden in Parijs. Dat heeft haar agent laten weten aan het Franse persagentschap AFP. Moreau speelde mee in beroemde films als 'Les Amants' en 'Jules et Jim'. Moreau, een van de bekendste gezichten van de Nouvelle Vague, won in haar carrière vier Césars. Ze was een van de bekendste Franse artiesten en is behalve als actrice ook als zangeres wereldberoemd geworden.

Moreau werd door haar poetsvrouw aangetroffen in haar woning in Parijs.



Moreau werd in 1928 geboren in Parijs, de dochter van een bareigenaar en een Britse danseres. Ze volgde toneellessen en maakte haar debuut op het theaterfestival van Avignon. Ze werd later uitgenodigd om lid te worden van het zeer prestigieuze Comédie-Française, de jongste persoon die vast lid werd van dit Franse theatergezelschap.



Moreau speelde vervolgens in verscheidene B-films. Filmmakers vonden haar echter niet fotogeniek genoeg om een groot filmster te worden, vermoedelijk vanwege haar weigering make-up te gebruiken. De Franse filmregisseur Louis Malle zag in haar wél een groot talent en regisseerde haar grote doorbraak, de film 'Ascenseur pour l'échafaud' uit 1957.



Malle en Moreau kregen een kortstondige relatie. Het jaar daarop regisseerde Malle haar voor het succesvolle, maar controversiële 'Les Amants', een sensuele film over een verveelde huisvrouw die een buitenechtelijke relatie aangaat met een vreemdeling. Onder andere vanwege een beruchte naaktscène kwam de film met moeite door de Amerikaanse censuur. Dankzij deze twee films werd ze beschouwd als een van de belangrijkste actrices van de Franse Nouvelle Vague.



In 1961 was ze te zien in haar internationaal meest succesvolle film, 'Jules et Jim' van François Truffaut. Met hem maakte ze in 1968 een tweede film, 'La mariée était en noir'. Gedurende de jaren zestig speelde ze in nog meer films van grote regisseurs, waaronder Michelangelo Antonioni ('La Notte', 1961), Luis Buñuel ('Le Journal d'une femme de chambre', 1964) en verscheidene films van Orson Welles.



Vanaf de jaren zestig tot de jaren negentig speelde ze in diverse films, waarbij ze grote Hollywoodprojecten vaak afwees ten gunste van Europese producties. Zo was ze te zien in 'Les Valseuses' van Bertrand Blier (1974) en 'La Femme Nikita' van Luc Besson (1990). Toch was ze ook in enkele Amerikaanse films te zien. In 1976 nam ze haar regie-debuut op, 'Lumière', gevolgd door 'L'Adolescente' uit 1979.



Voor ze doorbrak op het witte doek, leek ze meer succes te kunnen oogsten als zangeres. Ze maakte in de loop der jaren diverse albums en trad in 1984 zelfs met Frank Sinatra op in Carnegie Hall. Ze werd onder meer bekend met 'Le Tourbillon' en 'Le Nombril'.



Jeanne Moreau trad tweemaal op als voorzitter van de jury van het Filmfestival van Cannes, in 1975 en in 1995.



Ze is twee keer getrouwd en gescheiden. De eerste keer was met de Franse regisseur Jean-Louis Richard, met wie ze een zoon Jérôme kreeg. Haar tweede echtgenoot was de Amerikaanse regisseur William Friedkin, de maker van 'The Exorcist'. Dat huwelijk hield slechts twee jaar stand, van 1977 tot 1979.