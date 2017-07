Jade Foret neemt deel aan Fort Boyard en jaagt meteen de temperatuur de hoogte in

KVE

30/07/17 - 18u40 Bron: Sudinfo, France 2

© videostill.

video Jade Foret maakt dezer dagen haar opwachting in het Franse televisieprogramma 'Fort Boyard'. De deelname van het Belgische model (26) en echtgenote van de veel oudere Franse zakenman Arnaud Lagardère (56) gaat niet onopgemerkt voorbij. Zeker niet wanneer ze de mythische proef met de cilinders moet afleggen en haar decolleté een hoofdrol opeist.



Het programma trekt gemiddeld bijna 3 miljoen kijkers bij onze zuiderburen. Geen wonder dus dat het exploot van Jade een hit is op social media.