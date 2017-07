Duurste acteur ter wereld Dwayne Rock maakt reclame voor Apple

Bewerkt door: ib

28/07/17 - 00u15 Bron: ANP/BuzzE

© epa.

video Even leek het erop dat Apple Dwayne 'The Rock' Johnson had gestrikt voor een film, maar het blijkt te gaan om een reclamestunt. De boomlange acteur heeft de hoofdrol in de nieuwste commercial voor de iPhone 7 waarin spraakassistent Siri wordt uitgelicht.