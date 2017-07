Ruth Beeckmans (35) heeft eerste serieuze filmrol beet: "Ik kreeg zelfs extra wallen onder mijn ogen"

JOLIEN BOECKX

28/07/17 - 05u15

Ruth Beeckmans in haar rol van Rosie. © photo news.

video Genoeg gelachen. Ruth Beeckmans heeft haar eerste serieuze filmrol beet. In 'Rosie en Moussa' speelt ze een moeder die moet verhuizen nadat haar man in de gevangenis is beland. Voor zichzelf en haar dochter doet ze alles om te over leven. "Zware kost, maar het is geen depressieve film, hoor", zegt Ruth. "Ik mag af en toe ook lachen!" Begin 2018 komt de familiefilm in de bioscoop. Een gesprekje op de set.

Ruth is één brok energie en barst van de levensvreugde als we haar zien rondhuppelen op de set, in een leegstaand flatgebouw op het Antwerpse Kiel. Ze is ook zowat 'de mama' in de groep. "Maar wat heb jij een mooie teddybeer", horen we haar zeggen tegen een klein meisje. Met iedereen komt ze overeen. En iets uitleggen tegen de crew doet ze altijd met de nodige lach. "Weet je, ze hebben mij zelfs moeten 'downschminken' voor deze rol. Wallen, rode ogen: alles erop en eraan (lacht)!" Wat een moeder lijden kan...



Maar van zodra de camera loopt en 'actie' klinkt, is het bittere ernst en verandert Ruth plots in die schitterende actrice die ze is. "Mensen zien mij op televisie altijd in die komische rollen en dat lijkt misschien gemakkelijk, maar je moet je er even hard voor concentreren als voor een serieuze rol, hoor", zegt ze. Wat is het verschil tussen een komedie zoals 'Safety First' of een familiefilm zoals 'Rosie en Moussa'? "Eigenlijk is er niet zoveel verschil, het is allebei acteren. Al is de sfeer op de set wel anders. Bij 'Safety First' staan wij met vier zotten bij elkaar en wordt er heel wat gelachen. Dat zou Dorothée, onze regisseur hier, niet pikken, denk ik (lacht). Bij 'Rosie en Moussa' is het wat serieuzer, een beetje strenger ook. Maar niet dat hier geen moppen verteld worden, hé!"



Hoe lang heb je zitten wachten op die eerste grote serieuze rol?

"Niet. Ik zit ook niet echt te wáchten op specifieke rollen. Ze mogen mij morgen bellen voor een dramaserie of opnieuw voor 'Safety First', ik zou direct ja zeggen. Ik ben gewoon blij dat ze mij willen als actrice. Er is niks dat ik niet zou willen doen in de toekomst."



Lees het hele interview met Ruth Beeckmans in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!