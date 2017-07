Justin Bieber rijdt fotograaf omver

Door: redactie

27/07/17 - 08u57 Bron: ANP

Justin Bieber heeft per ongeluk een fotograaf geraakt toen hij gisterenavond wegreed bij een kerk in Beverly Hills.

Op een video op de website van TMZ is te zien dat de popster, omringd door paparazzi, het pand verlaat na een kerkdienst en in zijn enorme pick-uptruck stapt. Als hij optrekt rijdt hij per ongeluk een fotograaf aan, die net iets te dichtbij staat als Bieber rechtsaf slaat.



Onmiddellijk stapt de 23-jarige hitzanger uit en hij blijft bij de man totdat de hulpdiensten arriveren. Volgens de politie heeft de fotograaf 'niet-levensbedreigende verwondingen aan de onderste helft van zijn lichaam'.



Maandag heeft de Canadees bekendgemaakt de rest van zijn wereldtournee omwille van "onvoorziene omstandigheden" af te zeggen.