"Draagmoeder Kim en Kanye zwanger"

kv

26/07/17 - 22u01 Bron: US Weekly, ANP

© photo_news.

Kim Kardashian (36) heeft altijd al laten verstaan dat ze droomt van een groot gezin en nu lijkt die droom weer een stapje dichterbij. Vorige maand raakte bekend dat Kim en haar man Kanye (40) een draagmoeder onder de arm zouden genomen hebben om een derde kind te krijgen. Die zou nu drie maanden zwanger zijn, zegt US Weekly.

De draagmoeder, een vrouw uit San Diego van eind de twintig, zou moeten bevallen in januari 2018, aldus US Weekly. TMZ weet te melden dat de dame in kwestie zo'n 113.000 dollar krijgt voor de moeite.



Kim en Kanye zijn al ouders van dochter North en zoon Saint. De celebrity heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze meer kinderen wil, maar het is haar na complicaties tijdens haar eerdere zwangerschappen sterk afgeraden om nog een keer zwanger te worden. Showbizzsite TMZ meldde vorige maand dat Kim Kardashian lijdt aan 'placenta accreta', een aandoening waardoor een nieuwe zwangerschap levensbedreigend zou zijn.