Cara Delevigne ontpopt zich tot topactrice in 'Valerian': "Leukste modellenopdracht ooit"

video Cara Delevingne (24) toont in 'Valerian' dat ze méér is dan een topmodel. Haar regisseur, laaiend enthousiast, noemt haar een geboren actrice. "Hier heb ik jaren op gewacht", zegt ze zelf.

Valerian and the City of a Thousand Planets is niet Cara's acteerdebuut. Ze speelde al een hoofdrol in Paper Towns in 2015 en Suicide Squad vorige zomer. Maar toch bleef Cara dat model dat acteren erbij nam voor de fun. Ze hééft ook alles van een topmodel. Wanneer we haar ontmoeten, eerst in Parijs en later ook in Los Angeles, loopt ze er met een kort blond stekelkopje bij - het resultaat van haar beslissing in mei om haar hoofd kaal te scheren. In de film Life in a Year, nog volop in productie, speelt ze een kankerpatiënte. "Ik hou van mijn kort kopje!", zegt Cara enthousiast. "Ik had nooit gedacht dat ik ermee zou staan. Ik denk nog altijd dat ik er nu uitzie als een 14-jarige jongen. Op zich is dat niet slecht, maar als 24-jarige vrouw zit je niet meteen op die look te wachten (lacht). Ik zou het ook niet gedaan hebben als het niet moést, maar ik ben zo blij dat ik de kans kreeg. Ik heb echt iets geleerd uit die film. Ik voel me nu veel meer open en iets minder kwetsbaar dan wanneer ik lang haar had. Amazing!"



