"De leukste modellenopdracht ooit"

JOLIEN BOECKX & JOLIEN BOECKX

26/07/17 - 03u00

© Photo News.

Cara Delevingne (24) toont in 'Valerian' dat ze méér is dan een topmodel. Haar regisseur, laaiend enthousiast, noemt haar een geboren actrice. "Hier heb ik jaren op gewacht", zegt ze zelf.

© RV. Valerian and the City of a Thousand Planets is niet Cara's acteerdebuut. Ze speelde al een hoofdrol in Paper Towns in 2015 en Suicide Squad vorige zomer. Maar toch bleef Cara dat model dat acteren erbij nam voor de fun. Ze hééft ook alles van een topmodel. Wanneer we haar ontmoeten, eerst in Parijs en later ook in Los Angeles, loopt ze er met een kort blond stekelkopje bij - het resultaat van haar beslissing in mei om haar hoofd kaal te scheren. In de film Life in a Year, nog volop in productie, speelt ze een kankerpatiënte. "Ik hou van mijn kort kopje!", zegt Cara enthouasiast. "Ik had nooit gedacht dat ik ermee zou staan. Ik denk nog altijd dat ik er nu uitzie als een 14-jarige jongen. Op zich is dat niet slecht, maar als 24-jarige vrouw zit je niet meteen op die look te wachten (lacht). Ik zou het ook niet gedaan hebben als het niet moést, maar ik ben zo blij dat ik de kans kreeg. Ik heb echt iets geleerd uit die film. Ik voel me nu veel meer open en iets minder kwetsbaar dan wanneer ik lang haar had. Amazing!"



Eindelijk mag Cara Delevingne doen wat ze altijd al heeft willen doen: acteren. "Dit is mijn droom sinds ik een klein meisje was", vertelt Cara. Volgens Luc Besson, de regisseur van Valerian, heeft het veel te lang geduurd voor ze dat pad insloeg. "Ze is een geboren actrice, echt waar! Dat herken je direct. Ik weet het al vier jaar", zegt hij. "Maar Cara was al die jaren te verlegen om toe te geven. Ze zat in dat modellenwereldje en durfde niet te zeggen dat ze actrice wilde worden. Nu zit ze eindelijk op haar plaats. Ze heeft fantastisch gespeeld in Valerian."





Catwalkmomentje "Het acteren is voor mij een manier om eens te voelen hoe andere mensen zijn", vertelt Delevingne, "door een bepaald personage te spelen. Ik kan mijzelf uitdrukken en experimenteren." Of acteren nu gemakkelijker gaat omdat ze al ontelbare keren voor de camera heeft gestaan? "Er zijn mensen die denken dat ik de ervaring van mijn modellenwerk meeneem als actrice, maar dat is niet zo. Ik vind de twee totaal verschillend. Op de catwalk heb ik nooit het gevoel gehad dat ik aan het acteren was, ik was gewoon mezelf. Nu moét ik iemand anders spelen." Toch zit er in de film wel een klein catwalkmomentje verwerkt. Cara: "Waar ik in een witte trouwjurk met een gigantische hoed de rode loper trotseer: een serieuze uitdaging in deze film. Misschien wel de leukste modellenopdracht ooit (lacht)".





Pittige dame Cara speelt in de film een special agent: Laureline, een pittige dame die niet over zich laat lopen. Samen met haar partner Valerian heeft ze de opdracht gekregen om de orde te handhaven in een stad waar alle soorten in vrede samenleven. Maar wanneer een duistere kracht het leven in de 'Stad van Duizend Planeten' bedreigt, moet het team in actie schieten om de stad te beschermen. "Ik hou van Laureline, van haar feminisme. Ze is zo'n sterke vrouw, ik kijk echt naar haar op. Ik hoop dat andere mensen dat ook doen", zegt Cara. Zelf is de actrice óók een rolmodel, voor veel jonge vrouwen en zelfs jongens. "Iedereen die opgroeit, krijgt tegenwoordig een stempel opgeplakt, van waar ze afkomstig zijn, hoe ze zijn. Op school door hun leerkrachten, thuis door hun ouders. Ik denk dat, als je wil begrijpen wie je bent, je al die stempels moet weggooien en moet stoppen jezelf in een hokje te plaatsen. Om iemand te zijn die je niet bent. Je moet eerlijk zijn tegenover jezelf en durf te communiceren." Ook over onze wereld is Delevingne best uitgespoken. Valerian is volgens haar het perfecte model. Cara: "In de stad leven alle verschillende soorten met elkaar samen. Hét voorbeeld van hoe het in onze maatschappij ook zou moeten zijn. Ik hoop dat wij over 100 jaar hier leven zoals in Valerian."