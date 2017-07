Is Eva De Roo samen met Jan Paternoster?

TK

Dag Allemaal weet het wel zeker: Eva De Roo heeft een nieuwe vriend. Jan Paternoster van The Black Box Revelation dan nog wel. "Jan is nog nooit zo verliefd geweest", klinkt het.

Eva en Jan namen vorig jaar allebei deel aan De Slimste Mens. Eva was toen nog samen met haar Franse vriend Rémi, Jan met actrice Anemone Valcke. Later liepen beide relaties echter op de klippen.



Volgens een insider sloeg de vonk over in mei, tijdens de fietstour voor Kom op tegen Kanker. "Het klikte echt tussen die twee. En de liefde kan je niet tegenhouden, hé. Ja, ze zijn nu officieel een koppel. En Jan is nog nooit zo verliefd geweest! Hij was bezig aan een nieuwe plaat over zijn stukgelopen relatie met Anemone, maar ondertussen zou dat weleens een heel ander album kunnen worden."