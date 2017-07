Natalia & Nathalie worden de showqueens van 'Studio 54'

Door: redactie

25/07/17 - 07u01 Bron: HLN

Voor de 16de editie van de Studio 54 -discoparty in het Sportpaleis pakken ze het groots aan. De showregie wordt onder handen genomen door Stany Crets. Hij schakelt twee 'showqueens' in: Natalia en Nathalie Meskens komen optreden.

Uiteraard blijft disco het belangrijkste genre, maar er wordt uitgebreid naar soul & funk uit de jaren 70, 80, 90 en zelfs 2000. Alles van Diana Ross tot Bruno Mars - met hier en daar zelfs een streepje Pharrell Williams en Daft Punk. "Twee jaar geleden mocht ik al eens op het Studio 54-podium staan. Het was een fantastische ervaring, en een plaats waar ik me helemaal thuisvoel", aldus Natalia, die duidelijk zin heeft in een feestje.



Haar goeie vriendin Nathalie is momenteel op tournee met 'Meskens in Motown'. "Enkele jaren geleden stond ik op Studio 54 tussen het publiek te feesten en dit jaar sta ik dus op het podium. Mijn Motownrepertoire past helemaal binnen het concept en ik kruip dan ook graag in de kleren van Diana Ross, de Jackson 5 en andere discoqueens. Ik kijk er erg hard naar uit."



