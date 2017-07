Ook Céline Dion valt voor veel jongere danser

ARo

Céline Dion (49) lacht weer. De reden? De 32-jarige Spanjaard Pepe Munoz. Anderhalf jaar na de dood van haar man René Angelil viel de zangeres voor één van haar dansers. Op de Parijse modeweek weken ze niet van elkaars zijde.

Het is een beetje een cliché aan het worden. Madonna viel ooit voor de 30 jaar jongere danser Timor Steffens. Jennifer Lopez overkwam hetzelfde met Casper Smart - 18 jaar jonger - en Mariah Carey verloor haar hart aan de 13 jaar jongere Bryan Tanaka. Nu is het dus de beurt aan Céline Dion. René Angelil - vader van haar drie kinderen - was 26 jaar ouder dan zij, maar nu is Céline zelf een stuk ouder dan haar nieuwe vlam: welgeteld 17 jaar. Tijdens de Parijse modeweek waren de twee de hele tijd samen. Mode blijkt dan ook een gemeenschappelijke passie. Behalve danser - Munoz verdiende al zijn sporen bij 'Cats' en Cirque du Soleil - is hij ook grafisch tekenaar en tekende hij onder meer collecties voor John Galliano.

Meer kleur

Munoz kreeg op een dag telefoon van de persoonlijke assistent van Dion met de vraag of hij één van haar dansers wilde worden voor haar Europese tournee. Een vraag die de jonge Spanjaard zich geen twee keer liet stellen. "Dat kon ik niet laten liggen", zei hij daarover aan 'Vogue'. "Ik was al fan. En toen ik haar voor het eerst zou ontmoeten, was ik even in paniek. Ik voelde me geïntimideerd. Maar na vijf minuten was dat over. Ze stelde me meteen op mijn gemak en ik voelde me al snel thuis bij haar." Blijkbaar is de vonk intussen helemaal overgeslagen. En waar Céline tot voor enige tijd nog vaak in het zwart gespot werd, verschijnt er nu plots weer kleur in haar garderobe. En de trieste blik in haar ogen heeft plaatsgemaakt voor een stralende glimlach.