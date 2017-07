Mel B vraagt rechter om einde van rechtszaak nanny

TK

Mel B heeft de rechter in Los Angeles gevraagd om een eind te maken aan de rechtszaak van haar voormalige nanny Lorraine Gilles. De nanny beschuldigt Mel B van laster in een langslepende zaak tussen de voormalige Spice Girl en Gilles.

Melanie Brown vroeg in maart, na een huwelijk van tien jaar, de scheiding aan van Stephen Belafonte. De zangeres zegt dat ze jarenlang werd mishandeld door haar man. Ook beweert ze dat hij en Gilles jarenlang een affaire hadden. Op een gegeven moment resulteerde dat zelfs in een zwangerschap, die werd beëindigd. Belafonte zou het kindermeisje hebben gedwongen abortus te plegen.



Maar dat is gelogen, zo beweert nanny Gilles. Volgens haar dwong Mel B haar tot een driehoeksverhouding met echtgenoot Belafonte. Op verzoek van Mel B legde een Amerikaanse rechtbank in april een contactverbod van vijf jaar op aan de voormalige nanny. Brown gaat nu een stap verder en wil dat de rechter de hele lasterzaak van Gilles tegen de zangeres beëindigt.



De rechter doet naar verwachting op 31 augustus uitspraak in de zaak, al kunnen Mel B en Gilles nog voor die tijd proberen tot een schikking te komen.