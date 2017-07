Serena Williams samen met verloofde op babycursus

TK

Serena Williams ging dit weekend met haar verloofde, Reddit-baas Alexis Ohanian, op babycursus. De tennisster deelde op Snapchat de lessen en ervaringen van het stel, dat in verwachting is van hun eerste kindje.

"Babycursus 101", schreef Williams bij de Snap. Ze toonde hoe Ohanian een babypop wat onhandig omhoog tilt: "Ik kan het niet helpen", zegt hij met enige schaamte. Williams, die het filmpje opneemt, reageert met: "Meneer, zo hou je geen baby vast". Het stel is de laatste tijd zichtbaar enthousiast bezig met de voorbereiding op hun aanstaande ouderschap.



Zo vertelde Ohanian onlangs dat hij het internet afspeurt voor tips over het vaderschap en sprak hij vol lof over Williams als aanstaande moeder. "Ze is goed in heel veel dingen en ze is op weg om een geweldige moeder te worden", zei Ohanian begin juli tijdens een interview op de televisiezender CNBC.