Ellen Page wordt met de dood bedreigd

Ellen Page ontvangt doodsbedreigingen via Instagram. De actrice kreeg meerdere berichten van één gebruiker, meldt TMZ. De politie van Los Angeles onderzoekt de bedreigingen.

Page kreeg onder meer te horen dat ze een bitch en een "liegende, waardeloze Canadese" is. "Ik zoek Ellen op, ontvoer haar en dood haar", luidde een andere bedreiging aan het adres van de Juno-actrice. Ook schreef de bedreiger dat hij het hele tafereel zou delen via Instagram.



De politie is volgens TMZ al een paar weken met de zaak bezig. Afgelopen maand probeerden rechercheurs een IP-adres aan de Instagramgebruiker te koppelen. Arrestaties zijn volgens de site nog niet verricht.