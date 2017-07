Dochter Victoria Beckham ontdekt de Spice Girls

Bewerkt door: AJA

22/07/17 - 18u09 Bron: ANP en Instagram

Harper Beckham, de zesjarige dochter van Victoria en David Beckham, leerde wat meer over het verleden van haar moeder. Het kleine meisje kwam te weten dat haar moeder ooit een popster was.

Victoria Beckham © photo news.

Victoria plaatste zaterdag een reeks foto's op haar Instagram Stories waarop haar dochter speelt met Spice Girls-poppen. Tijdens het spelen kreeg ze ook nog wat muziekgeschiedenis mee van Victoria Beckham. Bij de foto's plaatste Victoria de tekst: "Wanneer je er achter komt dat mama een popster was".



Toen Victoria furore maakte met de wereldberoemde meidengroep Spice Girls, was haar dochter nog niet geboren. Toen de dames in 2012 weer eens samen op het podium stonden tijdens de Olympische Spelen in Londen was Harper één jaar.