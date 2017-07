Astrid Coppens woont weer (even) in België voor hoofdrol in "Verborgen verlangen": "Laat ze maar kritisch zijn. Ik heb een olifantenvel"

SABINE VERMEIREN

22/07/17 - 05u00

Astrid Coppens (34) - voorheen Bryan - is weer thuis. Zestien jaar nadat ze België achterliet, slaapt, eet en leeft ze weer fulltime in Antwerpen. Daar heeft ze natuurlijk geen excuus voor nodig, maar het is er wel: ze draait een eerste langspeelfilm. "Als dit er volgende week op zit, val ik in een zwart gat. Ik ga dit missen."

© Photo News. "Zei je ijs? Ik ben dol op ijs. Mijn vriezer steekt er vol van." Om maar te zeggen: een fotoshoot in een ijssalon, dat moesten we Astrid geen twee keer vragen. Ja, dat was prima, dat zag ze wel zitten. Wat het beeld u niét toont - en dat is bijna jammer - is hoe smakelijk dat ook allemaal is opgegeten. Als Cremerie Germaine ooit een uithangbord zoekt op stiletto's onder een stel fraaie benen: de baas weet waar hij moet zijn.



Het is donderdag en Astrid heeft vrij. Dat is zeldzaam dezer dagen. Tot gisteravond laat draaide ze in Amsterdam, en morgen moet ze op de set zijn in Brasschaat. Het leven als actrice, dat is geen 'walk in the park'. "Alsof ik een constante jetlag heb", zegt Astrid. "Mijn bioritme is 'screwed up'. Soms lunchen we pas 's avonds. Of draaien we tot 's ochtends." Máár: geen klachten. Kwam ze figuurlijk al thuis in de liefde door te trouwen met Bram, en komt ze nu letterlijk thuis door tijdelijk terug in Antwerpen te wonen, dan is ze misschien ook wel thuisgekomen in haar werk. Acteren: dat klopt als een bus voor Astrid. Professioneel gelukkig zijn, heet dat.



Schrik je daarvan, dat acteren 'werken' is? © BELGA. "Misschien heb ik dat onderschat, ja. Het slorpt mij helemaal op. Ik droom er 's nachts zelfs van. Je kruipt overdag zo hard in je 'character', dat je dat niet zomaar loslaat als je thuiskomt. Op voorhand denk je: och, dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar dat klopt niet. Ik heb een enorm respect gekregen voor acteurs. Ook die teksten vanbuiten leren: dat was harder dan ik dacht. Alsof ik terug op school zat. Je moet weten, ik heb nooit 'acting classes' gevolgd. Gelukkig heeft regisseur Maarten Moerkerke me goed geholpen. Ik vond het belangrijk dat er geen 'overacting' in zat."