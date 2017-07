Nieuwe trend: sterren 'tuinieren' op Instagram

Door lvh

20/07/17 - 16u49 Bron: Daily Mail

Liz Hurley. © Instagram.

Showbizz Na de 'no make-upselfies', waarbij sterren (zogezegd) puur natuur op de foto gaan, is er nu 'garden bragging', ofwel stoefen in de tuin. Celebrities als Liz Hurley, Cindy Crawford en Oprah Winfrey blijken opeens groene vingers te hebben en dat tonen ze graag op Instagram.

Het is een nieuwe trend op Instagram: sterren poseren trots in hun riante tuinen bij hun naar eigen zeggen zelfgekweekte tomaten of laten zich gewillig fotograferen met gieters en harken. Of ze ook echt tuinieren is niet zeker, maar het levert wel mooie plaatjes op.



Zo staat de Instagrampagina van Liz Hurley vol met foto's in de tuin van haar miljoenenvilla. Ze tuiniert blijkbaar vaak in bikini's van haar eigen badpakkenlijn en het moet gezegd worden: op haar 52e ziet Liz er nog steeds fantastisch uit. (lees verder onder de foto)