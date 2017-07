Emma Watson doet emotionele oproep na verlies ring die ze van moeder kreeg

Door lvh

Juwelen verliezen: het overkomt iedereen, ook bekende filmsterren als Emma Watson. De Britse actrice verloor vorige zondag drie ringen in een wellnesscentrum in Londen. Een van de ringen heeft grote sentimentele waarde: ze kreeg het kleinood van haar moeder toen ze achttien werd. Wie meer informatie heeft over het juweel krijgt een beloning.

In de emotionele oproep op Facebook vertelt Watson dat ze afgelopen zondag een afspraak had in het wellnesscentrum van het Mandarin Oriental Hotel in Londen. Daar deed ze haar zilveren ringen uit en legde ze in een kluisje. Toen Watson weer thuis was, merkte ze dat ze de ringen in de kluis had laten liggen. Het wellnesscentrum was ondertussen gesloten. Veiligheidsagenten keken in de kluis, maar die was leeg. Sindsdien zijn de ringen spoorloos.