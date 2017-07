Kaat Bollen dolblij met haar tweeling, "maar borstvoeding geven gaat niet"

TK

Gezinsuitbreiding ten huize Kaat Bollen. De bekende seksuologe en haar Nederlandse man Ian zijn op 28 juni de trotse ouders geworden van de schattige tweeling Cas en Sam.

"Onze baby'tjes stellen het prima", vertelt een glunderende Kaat in Story. "Ze slapen goed, eten goed en wenen niet te veel. Het zijn twee taaie rakkertjes. Het grappige is wel dat veel mensen denken we twee zonen hebben, maar het zijn dus wel degelijk een jongen én een meisje."



De bevalling was normaal gepland voor 21 juli. "Ik had de tweeling liever wat langer in mijn buik gehad, want daar zaten ze het beste, maar omdat Cas in stuit lag wilde de gynaecoloog dat niet riskeren. Achteraf gezien ben ik daar ook niet rouwig om, mijn buik was gigantisch. Niet bepaald sexy. Ik begon ook striemen te krijgen. Ik vond de keizersnede ingrijpender dan verwacht. Het blijft natuurlijk een operatie. Gelukkig herstel ik goed. Twee baby's in huis is best vermoeiend, maar gelukkig heb ik een lieve en moderne man die veel bijspringt. Ik heb echt geen idee hoe ik dit zonder hem zou moeten klaarspelen."



Geen borstvoeding

Kaat geeft geen borstvoeding. "Ik had het heel graag gegeven, maar omdat onze baby'tjes te vroeg ter wereld zijn gekomen, was hun zuigkracht nog niet sterk genoeg. Daarom kolf ik nu af. Niet echt mijn hobby, maar op die manier krijgen ze toch wel elke dag iets van moedermelk naar binnen. En de rest vullen we aan met flesjes." Over haar zwangerschapskilo's hoeft Kaat ook niet na te denken. "Die zijn er al af! Ik was maar tien kilo bijgekomen en toen ik tien dagen na de geboorte voor het eerst weer op de weegschaal ging staan, zat ik al onder mijn startgewicht. Maar er mochten sowieso wat extra kilootjes af. Dat is dus mooi meegenomen."