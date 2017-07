VIDEO: de bikinishoot van Justine De Jonckheere: "Nee, Niels Destadsbader en ik zijn geen koppel"

TK

video Ze staat nuchter in het leven en is zowel een onvervalste babbelkous als een harde werker. De 25-jarige Justine De Jonckheere, die in 2011 nog verkozen werd tot de mooiste vrouw van ons land, is een typische West-Vlaamse. Goed nieuws voor mannelijke fans: hoewel ze onlangs nog gekoppeld werd aan Niels Destadsbader, is ze nog steeds happy single, vertelt ze in Story.

Enkele weken geleden werd Justine De Jonckheere door de geruchtenmolen gebombardeerd tot de nieuwe vriendin van zanger en presentator Niels Destadsbader. Nu licht Justine het een en ander toe in Story. "Uiteraard ken ik Niels wel", zegt ze. "We zijn streekgenoten en ik ben al een paar keer te gast geweest in zijn spelprogramma Is Er Wifi In Tahiti?. We hebben bovendien gemeenschappelijke vrienden. Maar daarom heb je nog geen relatie hé. Samen gespot worden is blijkbaar al genoeg voor sommige mensen om conclusies te trekken. Ook al ontkenden Niels en ik van bij het begin dat we een relatie hadden, toch beweerden andere mensen dat het wel zo was. Voor we het wisten werden we daar overal over aangesproken. Eerst is dat nog grappig, maar op de duur wordt dat vervelend... Dus bij deze: wij zijn goeie vrienden, maar géén koppel."



Het toeval wil natuurlijk wel dat Justine en Niels op hetzelfde moment in Zuid-Afrika zaten, maar ook daar heeft de ex-miss een antwoord op. "Niels had daar opnames voor de derde F.C. De Kampioenen-film en ik was er voor een project waarover ik voorlopig nog niets mag zeggen. Dat is best vervelend, want het zou wel veel duidelijk maken."



Ideale schoonzoon-reputatie

Justine en Niels spraken ook over de relatiegeruchten. "Niels viel even hard uit de lucht als ik, en juist omdat er niets van aan is, kunnen we er gelukkig hard om lachen. Het heeft ook niets veranderd tussen ons, we blijven vrienden." Niels heeft de ideale schoonzoon-reputatie, maar is hij eigenlijk wel het type van Justine? "Eerlijk? Daar heb ik nog nooit bij stilgestaan. Niels Eerlijk? Daar heb ik nog nooit bij stilgestaan. Niels is een lieve en grappige man, maar laat het ons maar gewoon bij vriendschap houden. Ik vind het vooral leuk om met Niels in het plat West-Vlaams te praten", lacht ze.



