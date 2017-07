André Rieu verrast David Hasselhoff met taart

bewerkt door: mvdb

17/07/17 - 22u05 Bron: ANP/BuzzE

André Rieu heeft de Amerikaanse acteur David Hasselhoff vandaag gefeliciteerd met zijn 65e verjaardag. De ster uit Knight Rider en Baywatch kreeg in Maastricht een taart met daarop Kitt afgebeeld, de auto die zijn personage Michael reed in Knight Rider.

Rieu plaatste de foto maandagmiddag op Instagram.Hasselhoff plaatste op zijn Twitter-account een foto waarop hij de KITT-taart aansnijdt. De Hollywoodster is deze week de 'special guest' tijdens de reeks concerten die Rieu verzorgt op het Vrijthof in Maastricht.De 65-jarige zanger is vrijdag en zaterdag nog te zien in Maastricht. Hasselhoff en Rieu zijn goede vrienden.