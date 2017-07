Van One Direction tot filmster: "Hij was de beste man voor de rol"

Door: Ab Zagt, TK

17/07/17

© RV.

Begint tieneridool Harry Styles, bekend van de boyband One Direction en zijn hit Sign of the Times, aan een tweede leven als filmster? Zijn acteerdebuut in de oorlogsfilm Dunkirk mag er zeker zijn. "Hij was doodgewoon de beste kandidaat voor deze rol."

Toen Harry Styles (23) vorig jaar op het IJsselmeer voor het oorlogsdrama Dunkirk aan het draaien was, stonden aan de kust talrijke tienermeisjes smachtend te wachten op een glimp van hun idool. Taferelen die hij gewend was als lid van boyband One Direction. "Niets van gemerkt", zegt de zanger kortaf in een vliegtuighangar even buiten Londen, waar hij enkele dagen voor de wereldpremière van Dunkirk de pers te woord staat. "Maar dat de fans mij niet hebben gezien, is niet zo verwonderlijk. Regisseur Christopher Nolan duldt geen pottenkijkers op zijn filmsets. Alles was helemaal afgeschermd, zodat iedereen gefixeerd kon zijn op zijn rol. Dat gold voor alle draaidagen."



Jonge soldaat

Het is gemakkelijk om het filmdebuut van Styles toe te schrijven aan zijn enorme populariteit, ook al is dat niet direct de doelgroep voor een film over de Tweede Wereldoorlog. Zijn aanwezigheid zou die belangstelling echter wel kunnen aanwakkeren. Het popidool speelt de jonge soldaat Alex die samen met honderdduizenden lotgenoten in mei 1940 als ratten in de val zit op het strand bij Duinkerke. Een slachtpartij dreigt, en de pogingen om te evacueren zijn tot mislukken gedoemd, onder meer door de genadeloze bombardementen van de Duitse Luftwaffe. Lees ook Matteo Simoni heeft dj-microbe te pakken

